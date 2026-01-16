È morto il cantante Tony Dallara, noto soprattutto per le canzoni “Come prima” e “Romantica”

È morto a 89 anni il cantante Tony Dallara, tra i più noti interpreti della musica leggera italiana degli anni Cinquanta e Sessanta, diventato famoso con due canzoni di grande successo, “Come prima” (1958) e “Romantica”, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1960 insieme a Renato Rascel. Dallara, che in realtà si chiamava Antonio Lardera, era stato anche uno dei primi “urlatori”, i cantanti che in quegli anni cantavano appunto a voce molto alta e in modo scomposto, per differenziarsi dal canto melodico italiano e avvicinarsi di più alle cifre stilistiche del rock statunitense.

Dallara era nato a Campobasso il 30 giugno 1936 ed era cresciuto a Milano, dove iniziò la sua carriera musicale intorno ai vent’anni. Nel 1957 venne assunto come fattorino dalla casa discografica Music, il cui direttore decise poi di fargli incidere “Come prima”, che divenne una hit nel giro di poche settimane. La canzone più di successo di Dallara è comunque “Romantica”, che nel 1960 vinse anche l’edizione di Canzonissima.