Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dell’inchiesta sulle attività del Garante della privacy nella quale sono indagati il presidente e gli altri membri del collegio direttivo con l’accusa di peculato e corruzione, altri titolano sul contenuto delle nuove norme a cui sta lavorando il governo in tema di sicurezza. Il Corriere della Sera apre sulle trattative per cercare di far finire la guerra fra Russia e Ucraina, il Messaggero sul calo dello spread, il Fatto sulle 500mila firme raccolte dai promotori del “No” al referendum sulla riforma della giustizia, e Domani sulle divisioni nella maggioranza nel voto in parlamento sulla risoluzione sull’invio di aiuti all’Ucraina.