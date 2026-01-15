NewsletterPodcast
È stato trovato in una strada vicino a Padova il corpo di Annabella Martinelli, la ventiduenne scomparsa dal 6 gennaio

Vigili del fuoco alla ricerca di Annabella Martinelli nella zona di Teolo (Padova), l'11 gennaio 2026 (ANSA/US VIGILI DEL FUOCO PADOVA)
È stata trovata morta Annabella Martinelli, una donna di 22 anni che risultava scomparsa dal 6 gennaio. Il suo corpo è stato trovato impiccato a un albero all’imbocco di una strada sterrata a ridosso di una zona boschiva vicino a Teolo, in provincia di Padova, a circa un chilometro di distanza da dove pochi giorni fa era stata individuata la sua bicicletta, legata a un palo. Le ricerche della ragazza sono andate avanti per giorni, con unità cinofile delle forze dell’ordine, droni ed elicotteri. Al momento non ci sono informazioni sulle circostanze della sua morte ed è stata avviata un’indagine.

Martinelli studiava Giurisprudenza all’università di Bologna: la sera del 6 gennaio si era allontanata dalla casa in cui viveva coi suoi genitori ed era andata in bicicletta verso Teolo, acquistando due pizze lungo il tragitto. Parte del suo percorso è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza: le ultime immagini disponibili la ritraggono mentre pedala con i due cartoni della pizza nel portapacchi. Il Gazzettino scrive che quando qualche giorno fa è stata ritrovata la sua bicicletta legata a un palo, vicino c’erano i due cartoni delle pizze, vuoti. Nel corso della serata il suo cellulare è stato spento, e dopo una certa ora di lei non si sono avute più notizie.

Secondo Il Mattino di Padova l’ultima persona ad averla vista viva è stata una ragazza di Padova che non la conosceva, che poco dopo le 23 l’avrebbe incrociata sulla strada che saliva verso Teolo, tra le 23:15 e le 23:30: ha detto di averla vista camminare portando la bici a mano, mentre lei era in macchina, di averla vista tranquilla ma di averle chiesto se aveva bisogno di un passaggio, per poi andare via quando lei le aveva risposto di no.

