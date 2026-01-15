È morto Luciano Manzalini, del duo comico Gemelli Ruggeri

È morto a 74 anni Luciano Manzalini, attore comico noto per aver fatto parte del duo dei Gemelli Ruggeri, insieme a Eraldo Turra. Il duo si formò a Bologna, dove iniziò a lavorare in spettacoli di cabaret con altri comici locali che sarebbero diventati famosi negli anni Ottanta, come Patrizio Roversi, Syusy Blady e Vito. I Gemelli Ruggeri ottennero particolare successo partecipando a programmi televisivi ideati da Antonio Ricci (Drive In, Lupo solitario e L’araba fenice), dove tra le altre cose interpretavano i corrispondenti di una tv dell’immaginario stato di Croda. Negli anni successivi recitarono anche in alcuni film, tra cui Notte italiana di Carlo Mazzacurati e Mortacci di Sergio Citti, comparvero nella miniserie Fantaghirò e furono protagonisti di vari popolari spot pubblicitari.