Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono due: l’incontro a Washington fra rappresentanti dei governi degli Stati Uniti, della Groenlandia e della Danimarca sul futuro della Groenlandia, nel quale gli Stati Uniti hanno ribadito la loro posizione aggressiva sull’intenzione di controllare l’isola, e la violenta repressione delle proteste contro il regime in Iran, con l’attesa per un possibile intervento degli Stati Uniti a sostegno delle manifestazioni. Qualche giornale titola invece sui contenuti della bozza del nuovo disegno di legge “sicurezza” a cui sta lavorando il ministero dell’Interno, mentre i giornali sportivi commentano i recuperi del campionato di Serie A maschile di calcio giocati ieri, con il pareggio del Napoli e la vittoria dell’Inter che aumenta così il suo vantaggio in testa alla classifica.