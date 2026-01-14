Il governo degli Stati Uniti sospenderà le richieste di visti da parte di 75 paesi

L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump sospenderà le richieste dei visti per entrare negli Stati Uniti da parte di 75 paesi. Lo ha comunicato un portavoce del dipartimento di Stato, che però non ha dato moltissimi dettagli. Si sa però che tra i paesi coinvolti ci sono Iran, Russia, Somalia, Brasile, Nigeria, Thailandia e Afghanistan, e che il provvedimento entrerà in vigore mercoledì 21 gennaio: è solo il più recente tra quelli introdotti dall’amministrazione Trump per tentare di limitare l’immigrazione negli Stati Uniti.

Il portavoce ha citato un promemoria inviato alle ambasciate statunitensi all’estero, in cui il dipartimento dice di negare le richieste di nuovi visti fintanto che il dipartimento stesso rivedrà le proprie procedure. Non è chiaro quanto tempo servirà.

