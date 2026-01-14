Il ministero degli Esteri ha detto ai cittadini italiani in Iran di lasciare il paese
Il ministero degli Esteri ha detto ai cittadini italiani che si trovano in Iran di lasciare il paese, se ne hanno la possibilità. È stato comunicato mercoledì durante una riunione sulla sicurezza tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani, alcuni dirigenti del ministero della Difesa, l’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, e altri ambasciatori italiani nei paesi coinvolti nelle tensioni legate a quello che sta succedendo in Iran.
Da ormai alcune settimane in Iran sono in corso ampie proteste antigovernative, che il regime sta reprimendo in maniera violenta, uccidendo e arrestando migliaia di persone. Donald Trump ha minacciato un intervento degli Stati Uniti a sostegno dei manifestanti, che potrebbe quindi complicare la situazione nel paese. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi paesi che hanno chiesto ai propri cittadini in Iran di andare via: tra questi ci sono Regno Unito, Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti appunto.