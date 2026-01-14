Su tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alle proteste contro il regime in Iran represse in modo feroce e brutale del governo, con alcune stime che parlano di 12mila morti fino a oggi, e alle parole del presidente degli Stati Uniti Trump che si è detto pronto a intervenire a sostegno delle manifestazioni, anche se non è ancora chiaro in che modo. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono il ritorno in Italia di Alberto Trentini e Mario Burlò dopo la liberazione da parte del Venezuela e le indagini sull’incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.