La finale della Coppa d’Africa di calcio sarà Senegal-Marocco

La finale di Coppa d’Africa maschile di calcio si giocherà domenica 18 gennaio alle 21 tra Senegal e Marocco, che mercoledì sera hanno vinto le loro rispettive semifinali.

Nella prima partita il Senegal ha vinto 1-0 con un gol nel secondo tempo di Sadio Mané, che gioca nell’Al-Nassr, nel campionato saudita, e faceva parte della nazionale del Senegal anche nel 2022, quando vinse la Coppa d’Africa.

Il Marocco invece ha vinto contro la Nigeria ai rigori (4-2), dopo che i tempi regolamentari e i supplementari erano finiti 0-0. Il Marocco era la principale favorita, oltre che la squadra di casa: è una squadra molto forte con una decina di calciatori (e l’allenatore) che c’erano già quattro anni fa quando, ai Mondiali del 2022, ottenne il miglior risultato di sempre per una nazionale africana, un quarto posto.

