C’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 in Romagna

Martedì mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Russi, in provincia di Ravenna, a una profondità di 23 chilometri. La scossa si è sentita anche nel resto della Romagna ed è stata seguita circa due minuti dopo da un’altra, di magnitudo 4.1 ed epicentro vicino a Faenza, sempre in provincia di Ravenna. In alcune delle città in cui la scossa si è avvertita più intensamente gli edifici pubblici sono stati evacuati e molte persone sono scese in strada per la paura. Per il momento non si hanno notizie di danni. La circolazione dei treni in zona è stata sospesa per verificare l’integrità delle infrastrutture.