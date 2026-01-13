Le prime pagine di oggi
La liberazione di Trentini e Burlò, la data del referendum sulla giustizia, e la repressione delle proteste in Iran
Sono tre le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi: molti si occupano della liberazione da parte del Venezuela di due italiani, il cooperante Alberto Trentini e l’imprenditore Mario Burlò, dopo oltre un anno di detenzione, altri titolano sulla decisione del Consiglio dei ministri di fissare il referendum sulla riforma della giustizia per il 22 e il 23 marzo, altri ancora aprono sulle proteste contro il regime in Iran represse con violenza dal governo. Il Sole 24 Ore si occupa invece dell’indagine avviata dal dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti contro il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria netta della Juventus contro la Cremonese nell’ultima partita della giornata del campionato di Serie A maschile di calcio.