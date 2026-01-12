Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alle proteste contro il regime in Iran, represse violentemente dal governo, e alla minaccia del presidente degli Stati Uniti Trump di intervenire a sostegno delle proteste, a cui il regime iraniano ha risposto minacciando a sua volta di colpire gli Stati Uniti e Israele. Il Fatto e Libero aprono invece sul referendum sulla riforma della giustizia, mentre i giornali sportivi commentano il pareggio di ieri sera fra Inter e Napoli nella partita per il campionato di Serie A maschile di calcio.