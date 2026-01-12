Laura Pausini condurrà con Carlo Conti la prossima edizione del Festival di Sanremo

La famosissima cantante italiana Laura Pausini condurrà assieme a Carlo Conti la 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Pausini, che nel 2022 aveva presentato l’Eurovision Song Contest a Torino con Mika e Alessandro Cattelan, diventò famosa proprio grazie a Sanremo: vinse la sezione delle nuove proposte con “La solitudine” nel 1993, partecipò di nuovo al festival con “Strani amori” nel 1994 e più di recente ci è stata altre volte come ospite. Accanto a lei e a Conti, che è anche il direttore artistico del festival, nelle cinque serate si alterneranno altri co-conduttori e co-conduttrici.

La 76esima edizione del Festival si potrà seguire in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio 2. Quest’anno si tiene qualche giorno più tardi del solito per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi di Milano Cortina.

