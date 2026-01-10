Per oggi è previsto uno sciopero dei treni

Per la giornata di sabato 10 gennaio è previsto uno sciopero dei treni, indetto da diversi sindacati tra cui Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Cub Trasporti e Sgb. Lo sciopero riguarderà il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo e Trenord. È iniziato alle 21 di venerdì, e proseguirà fino alle 21 di sabato. Come sempre in questi casi restano garantiti alcuni treni a lunga percorrenza e altri treni nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. A seconda della partecipazione allo sciopero, al di fuori di queste fasce sono possibili cancellazioni e ritardi. I sindacati hanno proclamato lo sciopero per denunciare condizioni contrattuali ritenute insufficienti, carichi di lavoro elevati e sicurezza non garantita nei cantieri.