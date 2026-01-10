Le prime pagine di oggi
La conferenza stampa di Meloni, l'arresto di uno dei proprietari del Constellation, le proteste in Iran, e l'accordo fra Unione Europea e Mercosur
La tradizionale conferenza stampa “di fine anno” della presidente del Consiglio Meloni è la notizia in apertura su quasi tutti i giornali di oggi: i titoli si concentrano sulle critiche espresse a parte della magistratura sull’applicazione delle norme sulla sicurezza, sui rapporti con il presidente della Repubblica Mattarella, e sull’auspicio che l’Unione Europea riprenda trattative dirette con la Russia per la fine della guerra in Ucraina. Il Corriere della Sera e Repubblica aprono invece sulla custodia cautelare per uno dei proprietari del Constellation, il locale andato a fuoco la notte di Capodanno a Crans-Montana, decisa dai magistrati che indagano sulla vicenda.