NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Cinque persone sono indagate per la morte di Alex Marangon, trovato su un isolotto nel Piave nel luglio del 2024

Un'auto dei carabinieri nei pressi dell'abbazia di Vidor (ANSA/ NUOVE TECNICHE)
Un'auto dei carabinieri nei pressi dell'abbazia di Vidor (ANSA/ NUOVE TECNICHE)

Cinque persone sono indagate a vario titolo con le accuse di morte in conseguenza di altro reato e cessione di sostanze stupefacenti per la morte di Alex Marangon. Il suo corpo fu trovato il 2 luglio del 2024 arenato su un isolotto nel fiume Piave all’altezza di Ciano del Montello, in provincia di Treviso. Due giorni prima aveva partecipato a un evento nell’ex abbazia di Santa Bona, nel comune di Vidor, in provincia di Treviso: quell’evento era stato descritto dai partecipanti come una sorta di rito sciamanico, e si ipotizza che nella serata girassero sostanze allucinogene tra cui l’ayahuasca, un decotto con effetti psichedelici a base di piante amazzoniche.

Verso le 3 di notte Marangon si sarebbe allontanato dal gruppo per uscire, da solo, dall’abbazia e andare in direzione del bosco circostante. Almeno due partecipanti avrebbero provato a inseguirlo per fermarlo, senza riuscirci. Solo tre ore dopo, verso le 6 del mattino del 30 giugno, qualcuno presente all’abbazia chiamò i carabinieri per informarli della sparizione di un partecipante alla serata. Non è chiaro cosa sia successo tra le 3 e le 6: in quell’arco di tempo, in un modo che non è ancora chiaro, Marangon finì nel fiume e poi da lì fu trasportato dalla corrente fino all’isolotto dove il suo corpo è stato ritrovato il 2 luglio.

Gli indagati sono Alexandra Diana Da Sacco, proprietaria dell’abbazia, Andrea Zuin e la compagna Tatiana Marchetto, che avevano organizzato l’evento, e Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, due persone colombiane identificate come curanderos (curatori sciamanici), che dalla morte di Marangon sono irreperibili.

Tag: alex marangon

Consigliati