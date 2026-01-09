Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano della liberazione in Venezuela di alcuni prigionieri politici venezuelani e stranieri, e della speranza che siano liberati presto anche gli italiani detenuti fra i quali il cooperante Alberto Trentini, altri titolano sull’uccisione di una donna a Minneapolis, negli Stati Uniti, da parte di un agente dell’agenzia federale anti immigrazione, altri ancora sulle parole del presidente francese Macron che ha criticato la politica aggressiva del presidente degli Stati Uniti Trump. Il Fatto anticipa la data che sarebbe stata scelta dal governo per il referendum sulla riforma della giustizia, mentre il Riformista si occupa delle proteste contro il regime in Iran.