Decine di persone sono disperse a causa di una frana in una discarica nelle Filippine

Una frana in una discarica nelle Filippine ha causato un morto e decine di dispersi: si stima che ci siano almeno 36 persone intrappolate sotto tonnellate di rifiuti. La frana è avvenuta nel pomeriggio di giovedì in una discarica privata alla periferia di Cebu City, nelle Filippine centrali. Le cause del crollo non si conoscono, ma è plausibile che le forti piogge delle ultime ore abbiano contribuito a far collassare il terreno alla base della discarica. Sul luogo ci sono più di 100 persone che stanno lavorando per prestare soccorso, ma i lavori sono resi molto complicati dalla possibilità di nuovi crolli.