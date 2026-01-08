Al Post seguiremo le Olimpiadi anche con Doposcì

Quando si pensa alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di solito si pensa alle altre, quelle estive: più antiche e più grandi, con più gare, paesi, atleti e atlete. Ma da qualche mese, specie in Italia, le Olimpiadi sono quelle invernali, di Milano Cortina (oltre che di altre località tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige). Sono le prime Olimpiadi italiane in vent’anni, le seconde per Cortina e le prime di sempre per Milano, il cui stadio diventerà infine olimpico. E sono le Olimpiadi e le Paralimpiadi che hanno fatto e faranno scrivere e parlare per questioni ambientali, logistiche, economiche e infrastrutturali.

Ma anche, più semplicemente, il più grande evento multisportivo al mondo, nella loro forma minore ma anche più originale, tutta su neve o su ghiaccio. Quelle del curling e dello skeleton, dello sci alpino e di fondo, del pattinaggio di figura e dell’hockey; che come sempre in questi casi, ci faranno conoscere nuovi sport e nuove storie.

Le racconteremo, come abbiamo fatto con quelle di Parigi, con un liveblog, un podcast e una newsletter. La newsletter farà da apripista, a partire da lunedì 12 gennaio. Arriverà al mattino: all’inizio sarà settimanale e poi quotidiana, dal 2 al 23 febbraio e dal 5 al 16 marzo (i giorni delle Paralimpiadi). Parlerà di sport, ma anche di tutto quello che ci sta attorno, prima e dopo. La newsletter sulle Olimpiadi di Parigi si chiamava Parì. Questa si chiamerà Doposcì. L’abbiamo scelto perché fa rima? Un po’ sì.

