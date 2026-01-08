Il sequestro di una petroliera russa da parte degli Stati Uniti nell’oceano Atlantico e di una seconda petroliera nel mar dei Caraibi, accusate di far parte della cosiddetta “flotta fantasma” e di aggirare le sanzioni contro Russia, Iran e Venezuela, è la notizia in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono i funerali dei ragazzi italiani morti nell’incendio di Capodanno in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, le discussioni sul futuro della Groenlandia dopo le minacce del presidente degli Stati Uniti Trump, e l’aggressione a Roma di quattro ragazzi dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. I giornali sportivi si occupano delle partite giocate ieri per la Serie A maschile di calcio, con la vittoria dell’Inter che rimane in testa alla classifica.