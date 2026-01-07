Le tre notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la dichiarazione dei leader dei principali paesi europei che hanno ribadito che la Groenlandia fa parte della Danimarca, rispondendo così alle parole del presidente degli Stati Uniti Trump sulla possibilità di annettere l’isola, la riunione a Parigi della cosiddetta “coalizione dei volenterosi” per parlare del futuro dell’Ucraina, e le indagini sull’incendio nel locale di Crans-Montana la notte di Capodanno in cui sono morte 40 persone. Il Fatto titola invece sui lavori per le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, la Verità e il Tempo si occupano dell’uccisione di un capotreno a Bologna, e i giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus nella partita di ieri sera per la Serie A maschile di calcio.