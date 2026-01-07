In Francia ci sono grossi disagi nei trasporti a causa delle nevicate

Mercoledì in Francia 32 dipartimenti su 96 sono in allerta arancione (il secondo livello più alto) per la neve. Nella regione di Parigi, l’Île-de-France, sono caduti più di 6 centimetri di neve, che hanno causato cancellazioni di voli: l’ente nazionale per l’aviazione civile (DGAC) ha chiesto alle compagnie aeree di cancellare il 40 per cento di quelli all’aeroporto di Charles de Gaulle, il principale, e il 25 per cento in quello di Orly. Sempre nell’Île-de-France è stato sospeso il servizio di bus. Ci sono problemi anche nel resto della Francia centro-settentrionale: su strade e autostrade ci sono state grosse code, parzialmente rientrate nella tarda mattinata, e molti treni sono in ritardo, soprattutto sulle linee tra Orléans e Nantes e tra Tours e Angers.