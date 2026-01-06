È stato indetto uno sciopero per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione di Bologna 

Alcuni sindacati ha proclamato uno sciopero per domani, mercoledì 7 gennaio, a seguito dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna: Ambrosio aveva 34 anni ed è stato ucciso lunedì 5 gennaio in un parcheggio della stazione di Bologna, secondo le informazioni al momento disponibili con una o più coltellate. Il principale sospettato è un uomo croato di 36 anni, Marin Jelenic, che è ancora ricercato.

Lo sciopero è stato indetto per otto ore, dalle 9 alle 17, per chiedere più sicurezza per il personale ferroviario: vale per i dipendenti di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo e Trenord.

Quando è stato ucciso Ambrosio non era in servizio e non ci sono informazioni sulle circostanze del suo omicidio. Dopo averlo ucciso Jelenic sarebbe salito su un treno regionale diretto a Milano e sarebbe stato fermato sul treno e fatto scendere a Fiorenzuola (vicino a Piacenza) per comportamenti molesti sul treno: sarebbe quindi stato affidato alle forze dell’ordine e poi lasciato andare perché non era ancora stata diffusa la nota che lo indicava come ricercato.