Le prime pagine di oggi continuano a essere occupate principalmente dalle notizie riguardanti il presidente statunitense Donald Trump, l’operazione con cui è stato rimosso il presidente venezuelano Nicolás Maduro e le sue conseguenze: il Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa aprono con una frase quasi identica di Trump che annuncia la sua volontà di controllare la Groenlandia. Su quasi tutti i giornali si trovano inoltre numerosi racconti della vita dei sei ragazzi italiani morti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, che sono stati identificati ufficialmente domenica assieme a tutti gli altri morti, dopo giorni di incertezza. Essendo lunedì, quotidiani nazionali e locali si occupano poi estesamente dei risultati sportivi della domenica.