L’aeroporto Schiphol di Amsterdam, uno dei più trafficati d’Europa, ha sospeso circa 700 voli per la neve 

Lunedì l’aeroporto Schiphol di Amsterdam, nei Paesi Bassi, ha cancellato circa 700 voli in partenza per via delle nevicate in corso all’interno del paese e dei rischi che potrebbero comportare per la sicurezza dei voli: al momento, per la stessa ragione, l’aeroporto ha temporaneamente sospeso anche gli arrivi. Lo Schiphol è uno degli aeroporti più trafficati d’Europa.

Le nevicate stanno avendo conseguenze anche su altri tipi di trasporti: la NS, la principale azienda di trasporto ferroviario all’interno del paese, ha sospeso la circolazione ferroviaria nella zona di Amsterdam. Il trasporto pubblico è fortemente rallentato anche in altre zone del paese e ci sono stati incidenti sulle strade, coperte di neve e ghiaccio. Nei Paesi Bassi sono previste nevicate nel corso di tutta la settimana.