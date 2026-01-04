In Nigeria almeno 30 persone sono state uccise in un attacco armato in un mercato
In Nigeria un gruppo di uomini armati ha compiuto un attacco in un mercato del villaggio di Demo, che si trova nel distretto di Borgu, a nord ovest del paese: almeno 30 persone sono state uccise e diverse altre sono state rapite. L’attacco è stato compiuto sabato pomeriggio e la notizia è stata diffusa domenica. Secondo alcuni testimoni il gruppo di uomini ha raggiunto il mercato a bordo di motociclette, e ha iniziato a dare fuoco alle bancarelle, a rubare generi alimentari e a sparare in maniera indiscriminata sulle persone. Nei giorni precedenti c’erano stati altri attacchi armati in due villaggi vicini. Le ricerche delle persone rapite sono ancora in corso.
Nella Nigeria nord-occidentale e centrale si sono intensificati gli attacchi da parte di gruppi armati locali, con uccisioni di massa e rapimenti compiuti soprattutto nelle zone rurali del paese. In alcuni casi i gruppi sono collegati a milizie islamiste. Non ci sono al momento informazioni sul gruppo armato che ha compiuto l’attacco: la polizia locale ha detto che gli uomini armati sono arrivati da una foresta vicino al distretto di Kobe, spesso utilizzata come covo per le bande armate.