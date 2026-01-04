NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Sono ora 24 le persone identificate tra quelle morte nell’incendio a Crans-Montana

Il memoriale per le persone morte nell'incendio, a Crans-Montana il 3 gennaio 2026 (AP Photo/Baz Ratner)
Il memoriale per le persone morte nell'incendio, a Crans-Montana il 3 gennaio 2026 (AP Photo/Baz Ratner)

La polizia svizzera ha detto domenica di aver identificato 16 persone morte nell’incendio di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana, senza diffondere pubblicamente i loro nomi. Si aggiungono alle 8 persone identificate sabato: in tutto i morti identificati sono 24, e altri 16 rimangono ancora non identificati. Le persone identificate hanno quasi tutte fra i 14 e i 20 anni, sono in gran parte svizzere, ma ci sono anche tre italiani di 16 anni (Giovanni Tamburi, Achille Barosi e Emanuele Galeppini: la loro morte era stata confermata dall’ambasciatore italiano in Svizzera e i loro nomi dal ministero degli Esteri), un romeno, un francese e un turco.

Tag: crans-montana-strage di crans-montana-svizzera

Consigliati