È morto a 94 anni il giurista Francesco Paolo Casavola, presidente della Corte costituzionale tra il 1992 e il 1995

È morto a 94 anni Francesco Paolo Casavola, presidente della Corte costituzionale tra il 1992 e il 1995. Era nato a Taranto, aveva studiato il diritto romano e aveva insegnato a lungo all’Università Federico II di Napoli. Era stato nominato giudice della Corte costituzionale nel 1986, diventandone poi presidente. Aveva presieduto anche il Comitato nazionale di bioetica nel 2006 e l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, l’Istituto Treccani, dal 1998 al 2009.