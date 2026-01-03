Sulle prime pagine di oggi continua a esserci moltissimo spazio per l’incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana, con ricostruzioni di quanto avvenuto, testimonianze dei sopravvissuti e i progressi nelle indagini da parte della procura svizzera. Per il resto si parla spesso delle proteste in Iran e della minaccia di Donald Trump di intervenire in caso la loro repressione da parte del regime si faccia più violenta, e dei piccoli progressi nelle indagini sul caso di Aurora Livoli, una diciannovenne trovata morta a Milano il 29 dicembre, sulla cui storia ci sono ancora molti dubbi.