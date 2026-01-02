C’è stato un terremoto di magnitudo 6.5 in Messico: molti edifici sono stati evacuati ed è stata segnalata una decina di feriti

Venerdì alle 7:58 (le 14:58 italiane) c’è stato un terremoto di magnitudo 6.5 nello stato di Guerrero, nel sud del Messico. Secondo i dati rilevati dall’USGS, l’agenzia statunitense che monitora i terremoti, l’epicentro è stato in un’area montuosa una novantina di chilometri a est di Acapulco, e l’ipocentro a una profondità di 35 chilometri. Il terremoto ha provocato alcune frane e si è sentito bene anche in altre zone del Messico, compresa Città del Messico, la capitale, dove ha fatto scattare un allarme per l’allerta sismica.

In questo periodo la zona di Acapulco è frequentata da migliaia di persone che trascorrono le vacanze del periodo natalizio in città: non ci sono stati danni significativi, ma le case e gli alberghi dell’area sono stati evacuati in via precauzionale. La presidente del governo di Città del Messico, Clara Brugada, ha detto che in città sono stati segnalati 12 feriti, e sempre a Città del Messico un uomo è morto mentre stava uscendo di casa in seguito all’allerta.

Tra le altre cose è stata interrotta la prima conferenza stampa dell’anno della presidente Claudia Sheinbaum: le decine di giornalisti e addetti che erano presenti sono uscite in maniera ordinata dalla sala in cui era in corso l’intervento, che è ripreso poco dopo. Al terremoto delle 7:58 sono seguite per tutta la mattina numerose repliche, cioè terremoti di intensità inferiore.