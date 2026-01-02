Sulle prime pagine di oggi c’è grande spazio per il grave incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, in cui nella notte di Capodanno sono morte 40 persone e 115 sono rimaste ferite. Sempre sulla notte di Capodanno ci sono molte notizie sui quotidiani locali, che scrivono degli incidenti dovuti ai fuochi d’artificio e ai festeggiamenti. Dato che il primo dell’anno i giornali non sono usciti per via della festività, molti quotidiani hanno in evidenza anche il tradizionale discorso dell’ultimo dell’anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Essendo i primi giornali dell’anno ci sono anche diversi articoli sui rincari del 2026, come quelli dei pedaggi autostradali, del gasolio e delle sigarette.