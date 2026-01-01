Nella notte di Capodanno ci sono stati 770 interventi dei vigili del fuoco e decine di persone ferite a causa dei petardi

Nella notte di Capodanno ci sono stati 770 interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia, per la maggior parte per soccorrere persone ferite in modo più o meno grave dai fuochi artificiali. Secondo un primo bilancio, sono decine le persone ferite in modo grave per lo scoppio improvviso di petardi, in alcuni casi fabbricati in modo artigianale. In provincia di Napoli ci sono stati 57 feriti, a Roma 28.

Secondo il Mattino, a Napoli un 24enne romano sarebbe rimasto ferito due volte: dopo aver perso tre dita per l’esplosione di un petardo, uscito dall’ospedale avrebbe acceso un altro petardo ferendosi all’occhio.

Nel pomeriggio di mercoledì 31 dicembre un uomo è morto dopo aver fatto esplodere un petardo ad Acilia, una località del comune di Roma. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione del petardo avrebbe provocato l’amputazione di una mano e l’uomo sarebbe morto per l’eccessiva perdita di sangue.