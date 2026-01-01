Tutte le feste e i ponti del 2026

Chi fa un lavoro che non prevede lunghe chiusure per il periodo natalizio molto probabilmente avrà approfittato del fatto che nel 2026 l’Epifania si festeggia di martedì, per prendere ferie lunedì 5, e fare un giorno di vacanza in più, o magari anche venerdì 2 gennaio, per riposarne sei di fila. Dal punto di vista dei giorni festivi, il 2026 non sarà un anno particolarmente generoso: come sempre, pianificando per tempo, si può però rosicchiare qualche giorno qua e là per organizzare viaggi o gite di qualche giorno.

I primi ponti dell’anno sono appunto quelli a ridosso del primo weekend di gennaio e dell’Epifania. Per i festivi successivi però bisognerà aspettare Pasqua e Pasquetta, che nel 2026 si celebreranno domenica 5 e lunedì 6 aprile.

Il 25 aprile invece sarà di sabato, e il primo maggio di venerdì: se si decide di non lavorare da lunedì 27 a giovedì 30, quindi, con quattro giorni di ferie se ne avranno liberi nove, weekend compresi. Un’altra occasione per fare un weekend lungo sarà il ponte tra l’ultimo fine settimana di maggio e la Festa della Repubblica: il 2 giugno infatti sarà un martedì, e per poter riposare quattro giorni di fila basterà prendere ferie per lunedì primo giugno.

Nel 2026 si festeggeranno nel fine settimana sia Ferragosto che il Giorno di Tutti i santi, il primo novembre, mentre l’Immacolata concezione sarà di martedì. Infine saranno di venerdì e sabato anche Natale e Santo Stefano, perciò c’è da aspettarsi che i quattro giorni lavorativi che separano quel weekend dal primo gennaio del 2027 – un venerdì – saranno molto richiesti.

6 gennaio, martedì

Epifania

5 aprile, domenica

Pasqua

6 aprile, lunedì

Lunedì dell’Angelo, cioè Pasquetta

25 aprile, sabato

Festa della liberazione

1° maggio, venerdì

Festa del lavoro

2 giugno, martedì

Festa della Repubblica

15 agosto, sabato

Ferragosto

1° novembre, domenica

Giorno di Tutti i santi

8 dicembre, martedì

Immacolata concezione

25 dicembre, venerdì

Natale

26 dicembre, sabato

Santo Stefano