C’è stato uno scontro tra due treni vicino a Machu Picchu: una persona è morta e decine sono rimaste ferite

Nel pomeriggio di martedì un treno diretto al sito archeologico inca di Machu Picchu, l’attrazione turistica più famosa del Perù, si è scontrato con un altro treno che stava tornando: nell’incidente una persona è morta e più di 30 sono rimaste ferite. Lo scontro tra i treni è avvenuto all’altezza di Qoriwayrachina, altro sito archeologico che si trova circa 10 chilometri a nord di Machu Picchu. Tra le persone a bordo dei treni c’erano molti turisti, ma la polizia non ne ha ancora comunicato la nazionalità: la persona che è morta è un macchinista di 61 anni.