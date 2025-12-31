È morto l’attore statunitense Isiah Whitlock Jr., noto per la serie “The Wire” e per diversi film di Spike Lee

È morto a 71 anni Isiah Whitlock Jr., attore statunitense noto per aver recitato in diversi film e serie tv di successo, tra cui soprattutto The Wire, in cui interpretava il politico corrotto Clay Davis. Whitlock aveva recitato anche in molti film diretti da Spike Lee. In La 25ª ora e Lei mi odia, in particolare, usava spesso come intercalare la parola shit (“merda”, in inglese) allungando molto le vocali: questa sua caratteristica pronuncia fu poi adottata anche per il suo personaggio di The Wire.