In apertura di molti dei giornali nazionali di oggi ci sono le dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che ha accusato l’Ucraina di aver compiuto un grosso attacco con droni contro una residenza del presidente Vladimir Putin. Secondo Lavrov l’Ucraina avrebbe usato più di 90 droni, che sarebbero stati tutti abbattuti: il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy, che da giorni sta trattando un piano mediato dagli Stati Uniti per la fine della guerra, ha respinto le accuse. Tra le altre notizie si parla molto della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità della legge della Toscana per regolamentare il suicidio assistito e del nuovo decreto sulle armi all’Ucraina approvato dal governo.