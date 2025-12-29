Il presidente della Serie A di calcio ha detto che non sarà più usato il pallone arancione durante le partite

Il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli ha detto che il pallone di colore arancione non sarà più usato durante le partite. Era stato introdotto a metà novembre, tra le altre cose proprio per renderlo più visibile a giocatori e spettatori in ogni circostanza. Durante un’intervista su Rai Radio 1 Simonelli ha però spiegato che in queste settimane la Lega è stata molto criticata perché molte persone non riescono a vederlo a causa del daltonismo, un difetto visivo che comporta un’alterata percezione dei colori, in particolare rosso, verde e blu. Simonelli ha detto che in futuro verranno usati solo palloni gialli o bianchi, come succedeva fino a un mese e mezzo fa.

Non ha specificato quando i palloni arancioni saranno sostituiti. Ha detto che la Lega ha chiesto al suo fornitore di anticipare la consegna dei nuovi palloni ma che ci vorrà qualche settimana, visto il numero elevato di palloni necessari: 25 a partita, circa 500 a settimana, secondo Simonelli.