Molti dei giornali nazionali in edicola oggi hanno in apertura l’incontro di domenica tra il presidente statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky: i due hanno detto di essere d’accordo su gran parte del nuovo piano in venti punti per la fine della guerra in Ucraina, ma non su alcune delle parti più problematiche, come la sovranità sulla regione del Donbas. Si continua anche a parlare molto dell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas con raccolte fondi spacciate per aiuti umanitari: l’ultimo sviluppo è stato il sequestro di oltre un milione di euro in diverse città. Quasi tutti i giornali riservano inoltre grande spazio in prima pagina all’attrice francese Brigitte Bardot, una delle più famose della storia del cinema, morta domenica a 91 anni.