Nel 2026 il bonus per le madri che lavorano passerà da 40 a 60 euro al mese

Come previsto dalla legge di bilancio, dal prossimo anno il cosiddetto “bonus mamme”, cioè il contributo per le madri che lavorano, salirà da 40 a 60 euro al mese. Con questo aumento il bonus arriverà fino a 720 euro annuali, contro i 480 di quest’anno. Il contributo può essere chiesto dalle madri che hanno almeno due figli e redditi annui fino a 40mila euro, con contratti di lavoro dipendente (sia nel pubblico che nel privato) o che sono lavoratrici autonome. Sono escluse le collaboratrici domestiche.