Una tempesta di neve ha lasciato senza elettricità decine di migliaia di famiglie in Svezia e Finlandia

Nelle ultime ore in Svezia e Finlandia una grossa tempesta ribattezzata Johannes ha lasciato senza elettricità decine di migliaia di famiglie. Alle 11 di domenica ancora 94mila case erano senza corrente in Finlandia, dove la società di distribuzione dell’energia elettrica Elenia ha detto che potrebbero volerci giorni per risolvere il problema. In un comunicato stampa ha parlato della più grave interruzione della corrente elettrica degli ultimi 10 anni. In Svezia 40mila case sono rimaste per ore senza elettricità, e tre persone sono morte per la caduta di alberi.

Secondo le previsioni il peggio dovrebbe essere passato: in Svezia nella mezzanotte tra sabato e domenica le autorità hanno revocato l’allerta arancione, di media entità, sostituendola con una gialla, più bassa. In Finlandia i servizi di soccorso restano sovraccarichi per le segnalazioni e richieste di intervento. In entrambi i paesi treni, voli e traghetti su alcune tratte sono stati cancellati.