Oggi quasi tutti i giornali hanno in apertura l’inchiesta della procura nazionale antimafia che ha portato all’arresto di nove persone accusate di aver finanziato Hamas con raccolte fondi spacciate per aiuti umanitari. Alcuni giornali riportano le accuse del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a quello russo Vladimir Putin di non fare sul serio nelle trattative per la fine della guerra, dopo l’attacco compiuto dai russi nella notte tra venerdì e sabato contro la capitale Kiev. Sempre a proposito di guerra in Ucraina, su molte prime pagine si parla ancora delle aspettative per l’incontro previsto per oggi tra Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Infine, alcuni giornali dedicano spazio all’approvazione in via definitiva della riforma della Corte dei conti. Le prime pagine del giornali sportivi parlano della vittoria della Juventus contro il Pisa.