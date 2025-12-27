I giornali di oggi hanno in prima pagina l’incontro previsto per domenica 28 dicembre tra il presidente statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky per le trattative sulla fine della guerra in Ucraina. Si parla molto anche dell’attacco degli Stati Uniti contro l’ISIS in Nigeria, nello stato di Sokoto, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Molti quotidiani riportano anche gli ottimi dati di incasso di Buen camino, il nuovo film di Checco Zalone, che nel suo primo giorno di programmazione è stato visto da 680mila persone e ha incassato oltre 5,6 milioni di euro. Il Corriere della Sera, la Repubblica e la Stampa dedicano spazio anche alla morte di Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni Agnelli e a lungo presidente della fondazione della famiglia Agnelli. I giornali sportivi hanno in apertura principalmente la partita di questa sera tra Pisa e Juventus.