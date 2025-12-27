In Guatemala un pullman è precipitato in un burrone e almeno 15 persone sono morte

Sabato in Guatemala un pullman che viaggiava da Città del Guatemala al dipartimento di San Marcos, al confine con il Messico, è precipitato in un burrone profondo quasi 75 metri: almeno 15 dei passeggeri, fra cui un minore, sono morti. Altre 19 persone ferite sono state ricoverate in ospedale. L’incidente è avvenuto nel dipartimento di Solola per ragioni ancora sconosciute, in una zona a oltre 3mila metri sopra il livello del mare soprannominata Cumbre de Alaska (“vetta dell’Alaska”, in italiano), dove la strada è molto accidentata e c’è spesso una fitta nebbia che riduce la visibilità.