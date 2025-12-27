Due minorenni si sono costituiti per l’accoltellamento di un ragazzo di 18 anni a Napoli

Due ragazzi di 15 e 17 anni si sono costituiti per l’accoltellamento del 18enne Bruno Petrone, avvenuto nella notte fra venerdì e sabato in via Bisignano, nel quartiere centrale di Chiaia, a Napoli. Dalle prime ricostruzioni della polizia, Petrone stava camminando con alcuni amici intorno all’1 del mattino quando un gruppo di persone a bordo di alcuni motorini si è avvicinato e l’ha accoltellato, prima di scappare. Petrone è stato operato d’urgenza e si trova ancora in rianimazione in condizioni gravi. Il motivo dell’aggressione, che è stata ripresa da alcune telecamere di sicurezza, non è ancora noto. Non è chiaro se Petrone, che è un calciatore dilettante ed è incensurato, conoscesse i suoi aggressori.

Dei due minorenni che si sono costituiti, il 15enne ha detto di aver accoltellato Petrone, mentre il 17enne ha detto di essere parte del gruppo che ha condotto l’aggressione: il primo si è presentato in questura insieme a un avvocato, mentre il secondo è andato in una caserma dei carabinieri.