Il sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate

Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate da un uomo incappucciato durante la sera del 26 dicembre. A causa delle ferite riportate gli è stato amputato un dito della mano destra, inoltre ha fratture scomposte alla tibia e al perone, fratture alla mano e al calcagno e ferite a un orecchio, ricostruito con un’operazione chirurgica, oltre a traumi in tutto il corpo. Non è in pericolo di vita.

Siano è stato aggredito a poca distanza da casa sua, vicino al centro del paese. Era uscito per partecipare a un evento organizzato per le festività natalizie. L’aggressore si è allontanato a piedi. Le forze dell’ordine lo stanno cercando, così come stanno cercando di ricostruire i motivi dell’aggressione.