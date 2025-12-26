Il prezzo dell’argento non è mai stato così alto: ha superato i 75 dollari all’oncia

Venerdì l’argento ha superato per la prima volta nella storia la soglia dei 75 dollari per oncia troy (cioè l’unità di misura che si usa per i metalli preziosi e che equivale a 31,1 grammi). Significa un aumento di più del 134 per cento nell’ultimo anno. Anche il prezzo dell’oro è aumentato, raggiungendo i 4.561 dollari per oncia, in crescita di circa il 70 per cento. In pratica un grammo di argento vale 2 euro, un grammo d’oro 123 euro.

I prezzi di oro e argento sono in aumento da alcuni anni, in particolare dalla pandemia. Succede perché sempre più persone li acquistano considerandoli un “bene rifugio”, cioè un investimento che tendenzialmente subisce meno perdite improvvise di valore. In una situazione di grande incertezza mondiale, in molti acquistano beni di questo tipo per proteggere i loro risparmi da svalutazioni e crisi.