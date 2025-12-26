È morto Perry Bamonte, chitarrista e tastierista dei Cure negli anni ’90

È morto a 65 anni Perry Bamonte, chitarrista e tastierista dei Cure tra il 1990 e il 2005: la notizia è stata diffusa sul sito ufficiale della band, con un messaggio che parla di una “breve malattia”.

Pamonte aveva cominciato a far parte dell’entourage dei Cure nel 1984, perché suo fratello Daryl era diventato il loro tour manager, ed era poi diventato l’assistente del frontman Robert Smith. Era diventato ufficialmente parte della band nel 1990, quando il tastierista Roger O’Donnell l’aveva lasciata. Con i Cure aveva registrato sette dischi, tra cui Wish, Wild Mood Swings e Bloodflowers. Nel 2005 i Cure aveva cambiato la propria composizione e Pamonte aveva smesso di suonare con loro.

Si era riunito alla band nel 2022, e aveva fatto con loro tutto il tour “Shows Of A Lost World”: non compare però nell’ultimo disco dei Cure, Songs Of A Lost World, perché le registrazioni erano state completate prima del suo ritorno.