È morta Maria Sole Agnelli, a lungo presidente della fondazione della famiglia Agnelli: aveva 100 anni

Venerdì è morta Maria Sole Agnelli, membra della nota famiglia degli Agnelli, di cui ha gestito l’omonima fondazione dal 2004 al 2018. Aveva 100 anni. Maria Sole Agnelli arrivò a gestire la Fondazione Agnelli dopo alcune esperienze nell’equitazione e un mandato da sindaca in un paese umbro, Campello sul Clitunno, vicino alle zone d’origine del suo primo marito, Ranieri di Campello della Spina. Era sorella di Gianni Agnelli, detto “l’avvocato”, e quindi zia di John Elkann, l’attuale gestore delle aziende di famiglia.