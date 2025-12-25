Un elicottero impegnato in una missione di soccorso si è schiantato contro il monte Kilimangiaro, in Tanzania: cinque persone sono morte

La sera del 24 dicembre un elicottero che stava effettuando una missione di soccorso si è schiantato contro il monte Kilimangiaro, nel nordest della Tanzania: le cinque persone che erano a bordo sono morte. Associated Press scrive che secondo quanto riferito dalla polizia locale le persone morte sono due cittadini stranieri, che erano stati recuperati dall’elicottero in precedenza, un medico locale, una guida turistica e il pilota.

Il quotidiano della Tanzania Mwananchi ha scritto che il motore ha preso fuoco dopo lo schianto contro la montagna, a circa 4.600 metri di quota (il Kilimangiaro è alto quasi seimila metri), rendendo difficili le operazioni di soccorso. Al momento non ci sono altre informazioni. Incidenti aerei come questo sono piuttosto rari sul Kilimangiaro: l’ultimo risale al novembre del 2008, quando morirono quattro persone.