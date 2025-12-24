Il gruppo GEDI ha fatto un accordo per vendere la Sentinella del Canavese, storico giornale di Ivrea

La Fondazione Donata Carella ha firmato un accordo per acquistare La Sentinella del Canavese, storico giornale della zona di Ivrea, che copre un’area del Piemonte a nordest di Torino e il sud della Valle d’Aosta, dal grande gruppo editoriale GEDI, di proprietà della famiglia Agnelli-Elkann. La Fondazione Carella è già attiva nel settore dell’editoria poiché possiede L’Edicola, un giornale locale che si occupa soprattutto di Puglia e Basilicata.

L’acquisto, di cui non è stato reso noto il prezzo concordato, dovrebbe essere chiuso entro il primo febbraio 2026. Il presidente della fondazione, Vito Ladisa, ha detto di voler fare altre acquisizioni per creare una società con mezzi di informazione differenti e integrati tra loro.

Negli ultimi anni il gruppo GEDI ha progressivamente venduto quasi tutti i giornali locali che possedeva, tra cui Il Secolo XIX di Genova e Il Piccolo di Trieste. Finora ne ha venduti 13 e La Sentinella del Canavese è l’unico rimasto ancora sotto il controllo del gruppo. Inoltre, pochi giorni fa GEDI ha detto di aver avviato una trattativa per la vendita degli asset che ancora possiede, tra cui ci sono i giornali nazionali La Repubblica e La Stampa, il sito di news HuffPost, e le radio Deejay e Capital, al gruppo Antenna, un conglomerato editoriale internazionale di proprietà dei Kyriakou, nota famiglia greca di imprenditori.

